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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:22

Думаю, шо шото подобное может писать ОфПред.
Будет не так смешно :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:13

є у сабжа рефералка? можна в особисті, дякую
TipTop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:18

  TipTop написав:є у сабжа рефералка? можна в особисті, дякую

ЛС
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:56

валюта

Здраствуйте. Срочно нужно купить валюту, а у меня только кредитные средства, можно ли за них купить? Если да, то какая будет комисия?Спасибо за ответ.
0bifcwdbbb0
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:10

  0bifcwdbbb0 написав:Здраствуйте. Срочно нужно купить валюту, а у меня только кредитные средства, можно ли за них купить? Если да, то какая будет комисия?Спасибо за ответ.


можно, комисси за покупку отсутствует, за использование кредитных - комиссия за использование кредитных, обычно 4%, или +1 грн,
что напрочь убивает "срочность" при нынешних темпах роста курса
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:23

Re: izibank

0bifcwdbbb0, покупка валюты через перевод на карту. При выборе кредитной карты и ввода суммы будет указан размер комиссии для списания.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:54

Изи

Народ, никто не знает как отключить их рекламу рефки (которую они все равно не выплачивают) при каждом открытии приложения?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:09

Re: izibank

slktym007, пожаловаться в поддержку, чтобы они исправили это в следующей версии.
MASolomko
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  #<1 ... 134135136137
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