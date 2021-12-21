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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:22
Думаю, шо шото подобное может писать ОфПред.
Будет не так смешно
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Amethyst
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:13
є у сабжа рефералка? можна в особисті, дякую
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TipTop
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:18
TipTop написав:
є у сабжа рефералка? можна в особисті, дякую
ЛС
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:56
Здраствуйте. Срочно нужно купить валюту, а у меня только кредитные средства, можно ли за них купить? Если да, то какая будет комисия?Спасибо за ответ.
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0bifcwdbbb0
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:10
0bifcwdbbb0 написав:
Здраствуйте. Срочно нужно купить валюту, а у меня только кредитные средства, можно ли за них купить? Если да, то какая будет комисия?Спасибо за ответ.
можно, комисси за покупку отсутствует, за использование кредитных - комиссия за использование кредитных, обычно 4%, или +1 грн,
что напрочь убивает "срочность" при нынешних темпах роста курса
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cohan
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:23
0bifcwdbbb0, покупка валюты через перевод на карту. При выборе кредитной карты и ввода суммы будет указан размер комиссии для списания.
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MASolomko
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:54
Народ, никто не знает как отключить их рекламу рефки (которую они все равно не выплачивают) при каждом открытии приложения?
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slktym007
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:09
slktym007, пожаловаться в поддержку, чтобы они исправили это в следующей версии.
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MASolomko
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:53
Добрий день Збираюсь на роботу закордон. Чи зможу я здійснювати перекази по вашій картці з Чехії на Україну? І яка буде комісія на такі перекази? Дякую.
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fristayloooDDD101
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Додано: Сер 22 гру, 2021 19:09
fristayloooDDD101 написав:
Добрий день Збираюсь на роботу закордон. Чи зможу я здійснювати перекази по вашій картці з Чехії на Україну? І яка буде комісія на такі перекази? Дякую.
поки що izi з-за кордону тільки SWIFT'ом поповнити. головне щоб валюти рахунку та переказу були однакові
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