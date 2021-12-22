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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:18
Re: izibank
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли чужими р2р тянуть не кредитные деньги с карты Изи? Если да, то какие лимиты на операции в день (в месяц)?
Востаннє редагувалось Andrew75 в Чет 23 гру, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:39
Re: izibank
Если есть карта с кредитным лимитом, я так понимаю, можно ещё одну виртуальную открыть, как у Мони, черная и белая, правильно? Кешбек будет и по кредитной и по дебетной?
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:43
Andrew75
Выходит что так - счета под эти карты (гривна, доллар, евро) уже открыты (видны в налоговой) и номера карт присвоены
Насчёт кэшбека - тут помощь зала ждём
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