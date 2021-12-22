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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:18

Re: izibank

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли чужими р2р тянуть не кредитные деньги с карты Изи? Если да, то какие лимиты на операции в день (в месяц)?
Востаннє редагувалось Andrew75 в Чет 23 гру, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:21

Andrew75
Можно! Лимиты коллеги пусть подскажут :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:39

Re: izibank

Если есть карта с кредитным лимитом, я так понимаю, можно ещё одну виртуальную открыть, как у Мони, черная и белая, правильно? Кешбек будет и по кредитной и по дебетной?
Andrew75
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 30.09.15
Подякував: 176 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:43

Andrew75
Выходит что так - счета под эти карты (гривна, доллар, евро) уже открыты (видны в налоговой) и номера карт присвоены :roll:

Насчёт кэшбека - тут помощь зала ждём :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9921
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
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  #<1 ... 135136137138
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