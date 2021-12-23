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Додано: Чет 23 гру, 2021 15:18
Re: izibank
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли чужими р2р тянуть не кредитные деньги с карты Изи? Если да, то какие лимиты на операции в день (в месяц)?
Востаннє редагувалось Andrew75 в Чет 23 гру, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:39
Re: izibank
Если есть карта с кредитным лимитом, я так понимаю, можно ещё одну виртуальную открыть, как у Мони, черная и белая, правильно? Кешбек будет и по кредитной и по дебетной?
Додано: Чет 23 гру, 2021 15:43
Andrew75
Выходит что так - счета под эти карты (гривна, доллар, евро) уже открыты (видны в налоговой) и номера карт присвоены
Насчёт кэшбека - тут помощь зала ждём
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:39
Re: izibank
Можно.
До 10к грн/операция (не включительно) бесплатно и так 100 раз. Что касается самих лимитов.
Если переводить из мобильного приложения, то лимит 150к грн.
Это всё указано в тарифах по карте.
При становлении клиентом открываются сразу основная гривневая карта, которая может и с кредитным лимитом, и виртуальные дебетовые в валютах UAH, USD, EUR + свободный депозит.
В приложении просто скрывается их отображение.
Да. И минус на кредитке не влияет на повышенный кешбек с виртуальных карт.
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:42
Re: izibank
Спасибо, коллеги.
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:03
Якийсь обрубок ця віртуалка: відкрити з гривневої віртуалки депо я не зміг, відсотки не неї зараховувати теж не дало, перекинути з віртуалки на основу зміг лише "потягнувши" з введенням її повних реквізитів, навіть новорічний "дизайн" можна застосувати лише до основної. Взагалі, щось ця ізя зовсім не easy: одні квести.
Додано: Чет 23 гру, 2021 22:05
Re: izibank
klug, странно. Раньше всё работало, может в недавней версии сломали? Тут только в саппорт жаловаться.
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