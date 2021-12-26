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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:21

Andrew75
Можно! Лимиты коллеги пусть подскажут :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:39

Re: izibank

Если есть карта с кредитным лимитом, я так понимаю, можно ещё одну виртуальную открыть, как у Мони, черная и белая, правильно? Кешбек будет и по кредитной и по дебетной?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:43

Andrew75
Выходит что так - счета под эти карты (гривна, доллар, евро) уже открыты (видны в налоговой) и номера карт присвоены :roll:

Насчёт кэшбека - тут помощь зала ждём :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:39

Re: izibank

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли чужими р2р тянуть не кредитные деньги с карты Изи?
Можно.
До 10к грн/операция (не включительно) бесплатно и так 100 раз. Что касается самих лимитов.

Если переводить из мобильного приложения, то лимит 150к грн.
Это всё указано в тарифах по карте.

  Andrew75 написав:Если есть карта с кредитным лимитом, я так понимаю, можно ещё одну виртуальную открыть...
При становлении клиентом открываются сразу основная гривневая карта, которая может и с кредитным лимитом, и виртуальные дебетовые в валютах UAH, USD, EUR + свободный депозит.

В приложении просто скрывается их отображение.

  Andrew75 написав:Кешбек будет и по кредитной и по дебетной?
Да. И минус на кредитке не влияет на повышенный кешбек с виртуальных карт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:42

Re: izibank

Спасибо, коллеги.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:03

Якийсь обрубок ця віртуалка: відкрити з гривневої віртуалки депо я не зміг, відсотки не неї зараховувати теж не дало, перекинути з віртуалки на основу зміг лише "потягнувши" з введенням її повних реквізитів, навіть новорічний "дизайн" можна застосувати лише до основної. Взагалі, щось ця ізя зовсім не easy: одні квести.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:05

Re: izibank

klug, странно. Раньше всё работало, может в недавней версии сломали? Тут только в саппорт жаловаться.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 03:12

  MASolomko написав:klug, странно. Раньше всё работало, может в недавней версии сломали? Тут только в саппорт жаловаться.

Я ізю майже не використовую, тому не можу сказати, як було раніше - віртуалку відкрив буквально кілька годин тому.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:02

Re: izibank

Вопросы по кред.лимиту:
1)когда и как нужно закрывать грейс декабря,
2)когда можно тратить, чтобы траты вошли в грейс января?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:22

Re: izibank

Bosstone,
1) по состоянию на 16:00 31 декабря погашение должно быть распределено (проведено) по счёту. Крайнее погашение СЭП'ом — 30 декабря. Хз как отработает Р2Р-погашение;
2) проведенные траты декабря гасите в конце января и т. п.
MASolomko
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  #<1 ... 136137138139>
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