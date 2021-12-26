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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:07

Re: izibank

  MASolomko написав:проведенные траты декабря гасите в конце января

как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:08

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:проведенные траты декабря гасите в конце января

как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?

А эт бабушка надвое сказала :(
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек :)
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 136137138139
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