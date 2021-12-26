как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:07
Re: izibank
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:08
А эт бабушка надвое сказала
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит
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