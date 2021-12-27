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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:07

Re: izibank

  MASolomko написав:проведенные траты декабря гасите в конце января

как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:08

  Bosstone написав:
  MASolomko написав:проведенные траты декабря гасите в конце января

как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?

А эт бабушка надвое сказала :(
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек :)
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 19:51

  Amethyst написав:
  Bosstone написав:
  MASolomko написав:проведенные траты декабря гасите в конце января

как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?

А эт бабушка надвое сказала :(
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек :)
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит :mrgreen:

От шустроты процессинга там ничего не зависит ;). Просто НБУ разрешает банкам в первый рабочий день года (тот самый, когда банки работают без клиентов) "переводить часы назад" и открывать последний опер-день прошлого года и отражать в учете проводки по тем операциям, что реально подтвердились МПС лишь 1-3 января. Тася этим обычно очень активно пользуется.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 19:52

Re: izibank

  Flamingo написав:что реально подтвердилось

ну да, такое Тася проводит не +1 днём, а -2 днём... т.е. шустрит реально :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56

Народ, есть ли сдесь реферальная программа?
югин
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 00:00

  югин написав:Народ, есть ли сдесь реферальная программа?

На попередній сторінці пишуть, що є. Однак по ній нічого банк не виплачує.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 01:28

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Vorlon
 
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