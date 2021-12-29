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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:07
MASolomko написав:
проведенные траты декабря гасите в конце января
как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
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Bosstone
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:08
Bosstone написав: MASolomko написав:
проведенные траты декабря гасите в конце января
как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
А эт бабушка надвое сказала
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит
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Amethyst
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Додано: Пон 27 гру, 2021 19:51
Amethyst написав: Bosstone написав: MASolomko написав:
проведенные траты декабря гасите в конце января
как насчет трат за 30 или 31 декабря, скорее всего войдут в грейс, который нужно гасить в феврале?
А эт бабушка надвое сказала
В прошлом году кажись именно у Таси платежи даже 1го янв провелись 31 дек
ТАСЛинк -- оч. шустрый процессинг, его даж иногда в обратную сторону сносит
От шустроты процессинга там ничего не зависит
. Просто НБУ разрешает банкам в первый рабочий день года (тот самый, когда банки работают без клиентов) "переводить часы назад" и открывать последний опер-день прошлого года и отражать в учете проводки по тем операциям, что реально подтвердились МПС лишь 1-3 января. Тася этим обычно очень активно пользуется.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56
Народ, есть ли сдесь реферальная программа?
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югин
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Додано: Вів 28 гру, 2021 00:00
югин написав:
Народ, есть ли сдесь реферальная программа?
На попередній сторінці пишуть, що є. Однак по ній нічого банк не виплачує.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 01:28
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Ложь! Я получил свои 50 гривен в день оформления карты.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:35
а сколько тут дают виртуалок выпустить?
+перевыпуск есть?
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