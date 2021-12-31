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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:32
З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...
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klug
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:25
klug написав:
З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...
до 400 так и не подняли, мда...
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cohan
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05
cohan написав: klug написав:
З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...
до 400 так и не подняли, мда...
А вы верили что поднимут? Наивно доверять подобным досужим разговорам о повышении, надо исходить из того что есть на данный момент.
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Порт
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:11
Порт написав: cohan написав: klug написав:
З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...
до 400 так и не подняли, мда...
А вы верили что поднимут? Наивно доверять подобным досужим разговорам о повышении, надо исходить из того что есть на данный момент.
все так: я и исхожу... CRS, контроль расходов, как бы комплект, и в то же время... на Турцию смотрю...
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cohan
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