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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:32

З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:25

  klug написав:З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...


до 400 так и не подняли, мда...
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:05

  cohan написав:
  klug написав:З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...


до 400 так и не подняли, мда...

А вы верили что поднимут? Наивно доверять подобным досужим разговорам о повышении, надо исходить из того что есть на данный момент.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:11

  Порт написав:
  cohan написав:
  klug написав:З усіх банок лише ізя привітав довідкою про систему гарантування вкладів. І це при тому, що з цією довідкою ознайомлюють при відкритті кожного депо. Оригінальна банка у всьому...


до 400 так и не подняли, мда...

А вы верили что поднимут? Наивно доверять подобным досужим разговорам о повышении, надо исходить из того что есть на данный момент.

все так: я и исхожу... CRS, контроль расходов, как бы комплект, и в то же время... на Турцию смотрю...
cohan
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  #<1 ... 137138139140
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