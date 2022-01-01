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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:54

За "приведи друга" есть в этом банке? Хочу обзавестись. Могу перейти по ссылке, и вам и мне хорошо
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 10:58

  super_mohito написав:За "приведи друга" есть в этом банке? Хочу обзавестись. Могу перейти по ссылке, и вам и мне хорошо

1. встанови додаток за посиланням https://izibank.com.ua/r/BHSg
2. зареєструйся та активуй картку
3. отримай 75₴ за активацію картки з кредитним лімітом або 50₴ за картку без кредитного ліміту
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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З нами з: 18.04.15
Подякував: 9024 раз.
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  #<1 ... 138139140141
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