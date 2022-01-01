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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:54
За "приведи друга" есть в этом банке? Хочу обзавестись. Могу перейти по ссылке, и вам и мне хорошо
Додано: Нед 02 січ, 2022 10:58
1. встанови додаток за посиланням
2. зареєструйся та активуй картку
3. отримай 75₴ за активацію картки з кредитним лімітом або 50₴ за картку без кредитного ліміту
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