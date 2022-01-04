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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 17:02
Кащей написав:
Что у изи входит в категорию транспорт? ЖД-компании разных стран (УЗ, ДБ, Ренфе, Трениталия и т.д.) входят? Фликсбас? Муниципальный городской транспорт?
мсс 4111, 4112, 4121
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Додано: Вів 04 січ, 2022 19:24
Кащей написав:
Что у изи входит в категорию транспорт? ЖД-компании разных стран (УЗ, ДБ, Ренфе, Трениталия и т.д.) входят? Фликсбас? Муниципальный городской транспорт?
Гарне питання, бо крім "транспорт" у ізі ще є категорія "подорожі". Я от проїхався на міській маршрутці. Здавалося б, що може більш очевидним "транспортом"? А ніт - це була "подорож", відповідно без кишмишу.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 19:50
В Запорожье государственный городской транспорт точно идёт у Изи с 15%. В Харькове и Киеве метро тоже.
А в Европе - где как. Скажем, в Берлине - да. В Будапеште, Порту и Лиссабоне - нет. Там везде разные МСС, причём, часто далеко не транспортные.
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Додано: Вів 04 січ, 2022 21:51
AZP написав:
В Запорожье государственный городской транспорт точно идёт у Изи с 15%. В Харькове и Киеве метро тоже.
А в Европе - где как. Скажем, в Берлине - да. В Будапеште, Порту и Лиссабоне - нет. Там везде разные МСС, причём, часто далеко не транспортные.
Польские интерсити точно транспорт по изе - проверено трижды
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Додано: Сер 05 січ, 2022 17:59
Сегодня ОМП выкатили, впервые сталкиваюсь с таким - уже и сумма следующего периода (по 28.02.2022) обозначена...так банк покупку в 23:30 31.12 разнёс
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