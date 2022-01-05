мсс 4111, 4112, 4121
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 січ, 2022 17:02
Додано: Вів 04 січ, 2022 19:24
Гарне питання, бо крім "транспорт" у ізі ще є категорія "подорожі". Я от проїхався на міській маршрутці. Здавалося б, що може більш очевидним "транспортом"? А ніт - це була "подорож", відповідно без кишмишу.
Додано: Вів 04 січ, 2022 19:50
Re: izibank
В Запорожье государственный городской транспорт точно идёт у Изи с 15%. В Харькове и Киеве метро тоже.
А в Европе - где как. Скажем, в Берлине - да. В Будапеште, Порту и Лиссабоне - нет. Там везде разные МСС, причём, часто далеко не транспортные.
Додано: Вів 04 січ, 2022 21:51
Польские интерсити точно транспорт по изе - проверено трижды
Додано: Сер 05 січ, 2022 17:59
льготная ставка
Сегодня ОМП выкатили, впервые сталкиваюсь с таким - уже и сумма следующего периода (по 28.02.2022) обозначена...так банк покупку в 23:30 31.12 разнёс
Додано: Сер 05 січ, 2022 18:49
сейчас в izi карту можно закрыть и дистанционно, но закрытие по рекомендациям Mastercard все равно будет идти до 45 дней, по истечению которых счета закроются и можно будет открыть новые.
на рефералку єто не повлияет. знакомые интересовались в СП и им сказали что идет проверка и даже если открыть заново счета - все равно будет записана дата первого входа без ссылки
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:15
Ганна Сергіївна обіцяє докинути 10% до Вовиної тисячі. Аби вони ще дуплилися швидше, бо усіх активних вже Горох забрав.
П.С. хто знає чи зможуть оформити цю картку ті, у кого лише віртуалка?
Додано: Чет 06 січ, 2022 02:05
Re: izibank
Как у Изи с овердрафтами дела обстоят? Можно тратить сразу после затягивания денег родным приложением?
Додано: Чет 06 січ, 2022 02:09
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