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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 139140141142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:02

  Кащей написав:Что у изи входит в категорию транспорт? ЖД-компании разных стран (УЗ, ДБ, Ренфе, Трениталия и т.д.) входят? Фликсбас? Муниципальный городской транспорт?

мсс 4111, 4112, 4121
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:24

  Кащей написав:Что у изи входит в категорию транспорт? ЖД-компании разных стран (УЗ, ДБ, Ренфе, Трениталия и т.д.) входят? Фликсбас? Муниципальный городской транспорт?

Гарне питання, бо крім "транспорт" у ізі ще є категорія "подорожі". Я от проїхався на міській маршрутці. Здавалося б, що може більш очевидним "транспортом"? А ніт - це була "подорож", відповідно без кишмишу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 19:50

Re: izibank

В Запорожье государственный городской транспорт точно идёт у Изи с 15%. В Харькове и Киеве метро тоже.
А в Европе - где как. Скажем, в Берлине - да. В Будапеште, Порту и Лиссабоне - нет. Там везде разные МСС, причём, часто далеко не транспортные.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 21:51

  AZP написав:В Запорожье государственный городской транспорт точно идёт у Изи с 15%. В Харькове и Киеве метро тоже.
А в Европе - где как. Скажем, в Берлине - да. В Будапеште, Порту и Лиссабоне - нет. Там везде разные МСС, причём, часто далеко не транспортные.

Польские интерсити точно транспорт по изе - проверено трижды :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 17:59

льготная ставка

Сегодня ОМП выкатили, впервые сталкиваюсь с таким - уже и сумма следующего периода (по 28.02.2022) обозначена...так банк покупку в 23:30 31.12 разнёс
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:49

  S i m написав:подскажите плиз, закрыть карту только в отделении ТАСа можно ?!

когда повторно можно открыть, сразу или ?!

при повторном открытии рефералка подействует ?!


сейчас в izi карту можно закрыть и дистанционно, но закрытие по рекомендациям Mastercard все равно будет идти до 45 дней, по истечению которых счета закроются и можно будет открыть новые.

на рефералку єто не повлияет. знакомые интересовались в СП и им сказали что идет проверка и даже если открыть заново счета - все равно будет записана дата первого входа без ссылки
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 19:15

Ганна Сергіївна обіцяє докинути 10% до Вовиної тисячі. Аби вони ще дуплилися швидше, бо усіх активних вже Горох забрав.

П.С. хто знає чи зможуть оформити цю картку ті, у кого лише віртуалка?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 02:05

Re: izibank

Как у Изи с овердрафтами дела обстоят? Можно тратить сразу после затягивания денег родным приложением?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 02:09

  Кащей написав:Как у Изи с овердрафтами дела обстоят? Можно тратить сразу после затягивания денег родным приложением?

и не родным тоже
Мизантрóп
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  #<1 ... 139140141142
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