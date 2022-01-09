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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:21
Re: izibank
А тут за розрахунок валютними картками кешбек дають?
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04
Re: izibank
Пансер, да.
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:51
Я правильно понимаю: хоть тянуть родным, хоть забрасывать чужим - все без комиссии, да?
Лежала тихонько карта на полке, но 15% на транспорт вынудили достать и смахнуть пыль.
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:55
Искатель я с мони пополняю перед покупкой за минуту когда только 1% иного нет нигде
Додано: Нед 09 січ, 2022 18:59
У меня на Моне нет своих (на Белой), я с ПУМБа буду бросать. Там тоже быстро и шаблоны удобные. Спасибо за подсказку.
Ради 1% грязными я даже шевелиться не буду. А вот 15% на Траспорт и Такси - это интересно.
Додано: Нед 09 січ, 2022 20:45
Re: izibank
Наверное, платить перестали
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