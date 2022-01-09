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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 11:21

Re: izibank

А тут за розрахунок валютними картками кешбек дають?
Пансер
 
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Подякували: 23 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04

Re: izibank

Пансер, да.
MASolomko
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Повідомлень: 4176
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Подякував: 473 раз.
Подякували: 784 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:51

  Мизантрóп написав:
  Кащей написав:Как у Изи с овердрафтами дела обстоят? Можно тратить сразу после затягивания денег родным приложением?

и не родным тоже


Я правильно понимаю: хоть тянуть родным, хоть забрасывать чужим - все без комиссии, да?
Лежала тихонько карта на полке, но 15% на транспорт вынудили достать и смахнуть пыль.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:55

Искатель я с мони пополняю перед покупкой за минуту когда только 1% иного нет нигде
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:59

  Мизантрóп написав:Искатель я с мони пополняю перед покупкой за минуту когда только 1% иного нет нигде

У меня на Моне нет своих (на Белой), я с ПУМБа буду бросать. Там тоже быстро и шаблоны удобные. Спасибо за подсказку.
Ради 1% грязными я даже шевелиться не буду. А вот 15% на Траспорт и Такси - это интересно.
Искатель
 
Повідомлень: 5230
З нами з: 22.02.16
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Подякували: 3977 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 19:58

а чего офпреда заблочили то?
big539
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Повідомлень: 8069
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:45

Re: izibank

big539 написав:а чего офпреда заблочили то?
Наверное, платить перестали
Faceless
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Модератор
 
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