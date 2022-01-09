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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 січ, 2022 11:21
А тут за розрахунок валютними картками кешбек дають?
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Пансер
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Додано: Суб 08 січ, 2022 12:04
Пансер, да.
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MASolomko
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Додано: Нед 09 січ, 2022 18:51
Мизантрóп написав: Кащей написав:
Как у Изи с овердрафтами дела обстоят? Можно тратить сразу после затягивания денег родным приложением?
и не родным тоже
Я правильно понимаю: хоть тянуть родным, хоть забрасывать чужим - все без комиссии, да?
Лежала тихонько карта на полке, но 15% на транспорт вынудили достать и смахнуть пыль.
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Искатель
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Додано: Нед 09 січ, 2022 18:55
Искатель я с мони пополняю перед покупкой за минуту когда только 1% иного нет нигде
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Мизантрóп
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Додано: Нед 09 січ, 2022 18:59
Мизантрóп написав:Искатель
я с мони пополняю перед покупкой за минуту когда только 1% иного нет нигде
У меня на Моне нет своих (на Белой), я с ПУМБа буду бросать. Там тоже быстро и шаблоны удобные. Спасибо за подсказку.
Ради 1% грязными я даже шевелиться не буду. А вот 15% на Траспорт и Такси - это интересно.
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Искатель
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Додано: Нед 09 січ, 2022 19:58
а чего офпреда заблочили то?
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big539
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Додано: Нед 09 січ, 2022 20:45
big539 написав:а чего офпреда заблочили то?
Наверное, платить перестали
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Faceless
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Додано: Пон 10 січ, 2022 11:47
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно, спорт, бвр, пумб або а-банк.
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Чорний Ворон
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:03
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cohan
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