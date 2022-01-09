Новый шаг в реферральном бизнесе Спасибо, от души повеселили.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48
Вопрос Уважаемым Знатокам: дома на андроид-планшете izi-приложение будет работать? (через wi-fi ! )
обязательна ли в планшете sim-карта ?
и работа приложения чтоб именно через мобильный интернет именно этой sim ?
или вообще там обязательно должен быть установлен вайбер ?
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:51
Re: izibank
flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
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