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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55
Чорний Ворон написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно, спорт, бвр, пумб або а-банк.
Новый шаг в реферральном бизнесе
Спасибо, от души повеселили.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48
Вопрос Уважаемым Знатокам: дома на андроид-планшете izi-приложение будет работать? (через wi-fi ! )
обязательна ли в планшете sim-карта ?
и работа приложения чтоб именно через мобильный интернет именно этой sim ?
или вообще там обязательно должен быть установлен вайбер ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:51
flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
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MASolomko
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:57
MASolomko написав:
flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
просто помню, на какой-то из веток форума было про приложение банка (но какого?
-не помню ), которое не ставится именно на планшет.
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flysoulfly
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:26
flysoulfly
ПУМБ кажется...
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Vorlon
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:57
Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 11 січ, 2022 22:13
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил
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Flamingo
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