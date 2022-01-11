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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55

  Чорний Ворон написав:Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно, спорт, бвр, пумб або а-банк.

Новый шаг в реферральном бизнесе :) Спасибо, от души повеселили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48

Вопрос Уважаемым Знатокам: дома на андроид-планшете izi-приложение будет работать? (через wi-fi ! )

обязательна ли в планшете sim-карта ?
и работа приложения чтоб именно через мобильный интернет именно этой sim ?

или вообще там обязательно должен быть установлен вайбер ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:51

Re: izibank

flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:57

  MASolomko написав:flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
просто помню, на какой-то из веток форума было про приложение банка (но какого?-не помню ), которое не ставится именно на планшет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:26

flysoulfly
ПУМБ кажется...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:57

Re: izibank

Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:13

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?

Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил
Flamingo
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