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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 141142143144

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55

  Чорний Ворон написав:Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно, спорт, бвр, пумб або а-банк.

Новый шаг в реферральном бизнесе :) Спасибо, от души повеселили.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48

Вопрос Уважаемым Знатокам: дома на андроид-планшете izi-приложение будет работать? (через wi-fi ! )

обязательна ли в планшете sim-карта ?
и работа приложения чтоб именно через мобильный интернет именно этой sim ?

или вообще там обязательно должен быть установлен вайбер ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:51

Re: izibank

flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 21:57

  MASolomko написав:flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
просто помню, на какой-то из веток форума было про приложение банка (но какого?-не помню ), которое не ставится именно на планшет.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 22:26

flysoulfly
ПУМБ кажется...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:57

Re: izibank

Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 22:13

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?

Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:08

  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?

Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил

Да, на практике все именно так как вы описали. Заказывать нужно предварительно при сумме снятие в эквиваленте от 5 тыс евро/долл
Wolfenstein
 
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