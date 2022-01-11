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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 13:55
Чорний Ворон написав:
Зареєструюся за вашою рефкою ізі в обмін на мою моно, спорт, бвр, пумб або а-банк.
Новый шаг в реферральном бизнесе
Спасибо, от души повеселили.
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:48
Вопрос Уважаемым Знатокам: дома на андроид-планшете izi-приложение будет работать? (через wi-fi ! )
обязательна ли в планшете sim-карта ?
и работа приложения чтоб именно через мобильный интернет именно этой sim ?
или вообще там обязательно должен быть установлен вайбер ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 10 січ, 2022 18:51
flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
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MASolomko
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Додано: Пон 10 січ, 2022 21:57
MASolomko написав:
flysoulfly, работа приложения не зависит ни от одного из указанных параметров.
просто помню, на какой-то из веток форума было про приложение банка (но какого?
-не помню ), которое не ставится именно на планшет.
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flysoulfly
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Додано: Пон 10 січ, 2022 22:26
flysoulfly
ПУМБ кажется...
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Vorlon
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:57
Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 11 січ, 2022 22:13
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил
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Flamingo
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Додано: Вів 11 січ, 2022 23:08
Flamingo написав: _PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята, подскажите, какие есть подводные камни у виртуальной долларовой карты? Как снимать средства, какие комиссии?
Снимать в касе таси. Комис вроде говорила поддержка 15 грн. за каждое снятие не зависимо от суммы. Со временем обещали уменьшить но пока так. На практике не тестил
Да, на практике все именно так как вы описали. Заказывать нужно предварительно при сумме снятие в эквиваленте от 5 тыс евро/долл
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Wolfenstein
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Додано: Сер 12 січ, 2022 06:53
flysoulfly написав:
обязательна ли в планшете sim-карта ?
одно из преимуществ - вам не нужно ручками вводить коди из смс ,
подтягиваются автоматически.
В случае решения вопросов по 0-800 и звонков с планшета, оператор может запросить модель устройства, с которого проводилась операция.
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Goodman
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