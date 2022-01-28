Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00
Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:23
Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:30
Таки доце не доверяют, малая ишо
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