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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00

  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)
Amethyst
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Повідомлень: 1697
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:23

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)

Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.
velvet
 
Повідомлень: 4171
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:30

  velvet написав:
  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)

Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.

Таки доце не доверяют, малая ишо :)
Amethyst
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Повідомлень: 1697
З нами з: 05.05.21
Подякував: 106 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 144145146147
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