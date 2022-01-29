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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00
_PORT_UA написав:
Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?
Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:23
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?
Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов
Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.
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velvet
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:30
velvet написав: Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?
Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов
Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.
Таки доце не доверяют, малая ишо
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Amethyst
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Додано: Нед 30 січ, 2022 10:36
Друзья, подскажите, с Изи как лучше перевести средства на Всекарта ПУМБа? Толкать с Изи приложения или можно попробовать потянуть Пумб онлайном? Чтобы сразу была возможность раскидать на кредитки Всеможу.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 30 січ, 2022 10:40
_PORT_UA написав:
Друзья, подскажите, с Изи как лучше перевести средства на Всекарта ПУМБа? Толкать с Изи приложения или можно попробовать потянуть Пумб онлайном? Чтобы сразу была возможность раскидать на кредитки Всеможу.
Только тянуть ПУмБой!
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novichok
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Додано: Нед 30 січ, 2022 14:11
_PORT_UA Без разницы, переводить в изи-приложении на ВсеКарту тоже без комиссии.
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yarovets
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