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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:00

  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:23

  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)

Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:30

  velvet написав:
  Amethyst написав:
  _PORT_UA написав:Кто-то пользуется Заначкой(что 4%)от Изи? Как работает, когда выплата процентов?

Неее
4 -- эт кабутто ты даришь 1.5% иЗи, када снимаешь с Хамона или даже 5%, када снимаешь с пенсионки Фарса :)
Эт вааще ганьба для Т.А.С. -- отак разводить любимых клиентов 8)

Та у изи ганьба и по срочным депозитам в гривне: ниже чем в самом ТАСе.

Таки доце не доверяют, малая ишо :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:36

Re: izibank

Друзья, подскажите, с Изи как лучше перевести средства на Всекарта ПУМБа? Толкать с Изи приложения или можно попробовать потянуть Пумб онлайном? Чтобы сразу была возможность раскидать на кредитки Всеможу.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:40

  _PORT_UA написав:Друзья, подскажите, с Изи как лучше перевести средства на Всекарта ПУМБа? Толкать с Изи приложения или можно попробовать потянуть Пумб онлайном? Чтобы сразу была возможность раскидать на кредитки Всеможу.

Только тянуть ПУмБой!
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 14:11

_PORT_UA Без разницы, переводить в изи-приложении на ВсеКарту тоже без комиссии.
yarovets
 
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  #<1 ... 144145146147
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