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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:50

Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)

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Amethyst
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Повідомлень: 1751
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 318 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:54

  Amethyst написав:Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)

Вот как простому пересичному, с двумя высшими образованиями, можно об этом догадаться?!
Капец блин
Stringer
 
Повідомлень: 11634
З нами з: 23.01.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1627 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:58

  Stringer написав:
  Amethyst написав:Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)

Вот как простому пересичному, с двумя высшими образованиями, можно об этом догадаться?!
Капец блин

Самое смешное что в самом банке уверены, что их детище - просто "изи" ;(
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2215 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 18:58

Случай реально тяжелый.
Я не знаю кто их надоумил придумать такой квест
с разными чувствительными областями на карте :)
Явно на точку G у иЗи похоже :)
Amethyst
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Повідомлень: 1751
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 318 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 16:46

В феврале у Изибанка есть 3% в категории "Электроника и бытовая техника". В связи с этим вопрос: подскажите, какие МСС-коды у "Эльдорадо", "Фокстрота" и "Алло"?
Хочу обновить телефон, да еще и кэшбэк получить
Tanysha
 
Повідомлень: 10
З нами з: 02.11.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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