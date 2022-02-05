izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 лют, 2022 18:50
Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)
Amethyst
Повідомлень: 1752
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Подякував: 115 раз.
Подякували: 318 раз.
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Додано: Вів 01 лют, 2022 18:54
Amethyst написав:
Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)
Вот как простому пересичному, с двумя высшими образованиями, можно об этом догадаться?!
Капец блин
Stringer
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З нами з: 23.01.13
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Додано: Вів 01 лют, 2022 18:58
Stringer написав: Amethyst написав:
Вот нуна жмякнуть буквально в центре этого пазла)
Вот как простому пересичному, с двумя высшими образованиями, можно об этом догадаться?!
Капец блин
Самое смешное что в самом банке уверены, что их детище - просто "изи" ;(
Flamingo
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Повідомлень: 7873
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Додано: Вів 01 лют, 2022 18:58
Случай реально тяжелый.
Я не знаю кто их надоумил придумать такой квест
с разными чувствительными областями на карте
Явно на точку G у иЗи похоже
Amethyst
Повідомлень: 1752
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Додано: Суб 05 лют, 2022 16:46
В феврале у Изибанка есть 3% в категории "Электроника и бытовая техника". В связи с этим вопрос: подскажите, какие МСС-коды у "Эльдорадо", "Фокстрота" и "Алло"?
Хочу обновить телефон, да еще и кэшбэк получить
Tanysha
Повідомлень: 10
З нами з: 02.11.20
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:43
Tanysha написав:
Хочу обновить телефон, да еще и кэшбэк получить
А мож Моню или Шапито выбрать? Там на Эльдо, Цитрус, Мойоо по 5%, и даж безлим
Amethyst
Повідомлень: 1752
З нами з: 05.05.21
Подякував: 115 раз.
Подякували: 318 раз.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 23:49
Tanysha написав:
В феврале у Изибанка есть 3% в категории "Электроника и бытовая техника". В связи с этим вопрос: подскажите, какие МСС-коды у "Эльдорадо", "Фокстрота" и "Алло"?
.
Алло в мене минулого року було 5732, але краще перед покупкою перевірте через Моно або Альфу
Пансер
Повідомлень: 242
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Додано: Суб 05 лют, 2022 23:58
Tanysha написав:
В феврале у Изибанка есть 3% в категории "Электроника и бытовая техника". В связи с этим вопрос: подскажите, какие МСС-коды у "Эльдорадо", "Фокстрота" и "Алло"?
Хочу обновить телефон, да еще и кэшбэк получить
Эльдорадо, Фокстрот - 5732
Алло:
ПОС ощада -5732
ПОС примата-4812
guntherhouse777
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