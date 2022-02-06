|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:52
Tanysha
Нет, неправильно понимаете. Почему вы так решили?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10014
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 1080 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:53
Tanysha, нет.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 4249
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 478 раз.
- Подякували: 800 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему