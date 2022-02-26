Tanysha
Нет, неправильно понимаете. Почему вы так решили?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:53
Re: izibank
Tanysha, нет.
Додано: Суб 12 лют, 2022 15:32
В ізі перекази без комісій..
Високі ставки по коротким депозитам.. Коли не знаю яка категорія в магазину - плачу ізі
Додано: Суб 12 лют, 2022 15:36
Re: izibank
Додано: Вів 22 лют, 2022 18:16
Что это сегодня изя сразу два курса бакса в ИБ выставил? Или это потому что курс скачет и два раз вставать не хочется.😂
Додано: Суб 26 лют, 2022 02:58
izibank ізя вже не оформлює катки під зе тисячу? кілька разів перевірив у тих місцях, де вона могла б бути і не знайшов, хоча на сайті реклама є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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