Tanysha
Нет, неправильно понимаете. Почему вы так решили?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:53
Re: izibank
Tanysha, нет.
Додано: Суб 12 лют, 2022 15:32
В ізі перекази без комісій..
Високі ставки по коротким депозитам.. Коли не знаю яка категорія в магазину - плачу ізі
Додано: Суб 12 лют, 2022 15:36
Re: izibank
Додано: Вів 22 лют, 2022 18:16
Что это сегодня изя сразу два курса бакса в ИБ выставил? Или это потому что курс скачет и два раз вставать не хочется.😂
Додано: Суб 26 лют, 2022 02:58
izibank ізя вже не оформлює катки під зе тисячу? кілька разів перевірив у тих місцях, де вона могла б бути і не знайшов, хоча на сайті реклама є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 26 лют, 2022 15:35
никому не верю
Додано: Суб 26 лют, 2022 17:21
Было 127 грн долга. Только загасил (в льготном периоде) - сразу вернули 3000 грн КЛ.
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
|