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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:52

Tanysha
Нет, неправильно понимаете. Почему вы так решили?
Vorlon
 
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Подякували: 1082 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:53

Re: izibank

Tanysha, нет.
Howl
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Повідомлень: 4330
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Подякував: 480 раз.
Подякували: 811 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:32

В ізі перекази без комісій..
Високі ставки по коротким депозитам.. Коли не знаю яка категорія в магазину - плачу ізі
Олександр_
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 15:36

Re: izibank

  Олександр_ написав:Високі ставки по коротким депозитам
1 день и тот мимолетно)
Мизантрóп
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Повідомлень: 6639
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Подякував: 1297 раз.
Подякували: 1335 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 18:16

Что это сегодня изя сразу два курса бакса в ИБ выставил? Или это потому что курс скачет и два раз вставать не хочется.😂
Порт
 
Повідомлень: 857
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 57 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:58

izibank ізя вже не оформлює катки під зе тисячу? кілька разів перевірив у тих місцях, де вона могла б бути і не знайшов, хоча на сайті реклама є.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 6694
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Подякували: 911 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 07:58

Изя вернул кред лим. Он правда был небольшим, но все таки
WallNutPen
 
Повідомлень: 15
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 15:35

  WallNutPen написав:Изя вернул кред лим. Он правда был небольшим, но все таки

Тоже самое
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12758
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 17:21

  WallNutPen написав:Изя вернул кред лим. Он правда был небольшим, но все таки


Было 127 грн долга. Только загасил (в льготном периоде) - сразу вернули 3000 грн КЛ.
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
jay2004
 
Повідомлень: 3143
З нами з: 19.02.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 394 раз.
 
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  #<1 ... 146147148149
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