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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:01

Re: izibank

Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
_PORT_UA
 
Повідомлень: 903
З нами з: 09.02.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:03

  _PORT_UA написав:Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?

Кидайте СЭПом на ИБАН. Литаит
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 05.05.21
Подякував: 119 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 09:06

Amethyst , ну средства надо как-то завести на карту, чтобы перебросить. Буду искать варианты.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
_PORT_UA
 
Повідомлень: 903
З нами з: 09.02.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 147148149150
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