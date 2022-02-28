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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:01
Re: izibank
Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:03
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:06
Amethyst , ну средства надо как-то завести на карту, чтобы перебросить. Буду искать варианты.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
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