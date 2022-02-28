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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 лют, 2022 09:01
Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
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_PORT_UA
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:03
_PORT_UA написав:
Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
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Amethyst
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Додано: Пон 28 лют, 2022 09:06
Amethyst , ну средства надо как-то завести на карту, чтобы перебросить. Буду искать варианты.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
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_PORT_UA
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:46
_PORT_UA в службі підтримки сказали що мінімальний платіж у цьому місяці відмінили
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експертна думка
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Додано: Пон 28 лют, 2022 11:56
експертна думка написав:_PORT_UA
в службі підтримки сказали що мінімальний платіж у цьому місяці відмінили
А грейс продлили или так и начисляют 40% годовых?
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Amethyst
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:01
Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
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Подскажите, пожалуйста, где увидеть реквизиты по карте? В приложении не нашёл.
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Andrew75
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Додано: Пон 28 лют, 2022 15:28
Andrew75 написав: Amethyst написав: _PORT_UA написав:
Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
Кидайте СЭПом на ИБАН. Литаит
Подскажите, пожалуйста, где увидеть реквизиты по карте? В приложении не нашёл.
Жмякнуть по своей аватарке на карте (прав. верх. угол)
Проскролить и внизу есть "поділитись дет-ми рах-ку"
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Amethyst
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Додано: Пон 28 лют, 2022 16:12
Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Моно v.pumb.ua/bc7nJJВсеКарта/ВсеМожу в ПУМБ +100 грн https://abank24.page.link/X1uu Карта«Зелена +50 грн Карта izibank: https://izibank.com.ua/r/tzDa
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_PORT_UA
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