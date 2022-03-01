Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
_PORT_UA написав:Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
_PORT_UA написав:Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
Кидайте СЭПом на ИБАН. Литаит
Подскажите, пожалуйста, где увидеть реквизиты по карте? В приложении не нашёл.
_PORT_UA написав:Блин, что с погашением делать? Терминалы не работают. Да, и постоянно приходят сообщения об опасности артобстрела. Почему бы НБУ не порекомендовать всем банкам сделать отсрочку хотя бы на месяц. Почему одни банки идут навстречу людям?
Кидайте СЭПом на ИБАН. Литаит
Подскажите, пожалуйста, где увидеть реквизиты по карте? В приложении не нашёл.
Жмякнуть по своей аватарке на карте (прав. верх. угол) Проскролить и внизу есть "поділитись дет-ми рах-ку"
_PORT_UA написав:Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?
з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам: - скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж - не фіксуємо прострочену заборгованість - не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість