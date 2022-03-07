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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 11:18

  klug написав:
  _PORT_UA написав:Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?

з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам:
- скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж
- не фіксуємо прострочену заборгованість
- не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість

звичайні %% по кредитній картці будуть нараховані

https://t.me/izibank_telegram/30

Чуток не так!
Хто був в грейсі в березні, тому грейс подовжили до 30 квітня!
А хто виплачував відсотки (не грейсі), тому і продовжуєтся їх нарахування, но без штрафів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:37

Re: izibank

izibank написав:для нас це було непростим рішенням в нинішніх умовах, проте до кінця березня ми вимушені відмінити нарахування кешбеку за нашими картками

цей крок є наслідком того що МПС Mastercard скасувала інтерчендж за операціями

весь кешбек який у вас був накопичений ви можете спокійно вивести на ваші картки та розраховуватися ним.
у випадку якщо ви в цьому місяці ще не вибрали кешбек, то для того щоб вивести кешбек вам потрібно обрати будь які категорії і ви зможете вивести всі накопичені кошти.

сподіваємось на розуміння

ми віримо в нашу армію та перемогу України!

https://t.me/izibank_telegram/44
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 16:30

Re: izibank

кешбек перестал начисляться :(
artemiustas
 
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