_PORT_UA написав:Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?
з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам: - скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж - не фіксуємо прострочену заборгованість - не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість
izibank написав:для нас це було непростим рішенням в нинішніх умовах, проте до кінця березня ми вимушені відмінити нарахування кешбеку за нашими картками
цей крок є наслідком того що МПС Mastercard скасувала інтерчендж за операціями
весь кешбек який у вас був накопичений ви можете спокійно вивести на ваші картки та розраховуватися ним. у випадку якщо ви в цьому місяці ще не вибрали кешбек, то для того щоб вивести кешбек вам потрібно обрати будь які категорії і ви зможете вивести всі накопичені кошти.