izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 бер, 2022 11:18
klug написав: _PORT_UA написав:
Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?
з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам:
- скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж - не фіксуємо прострочену заборгованість - не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість звичайні %% по кредитній картці будуть нараховані https://t.me/izibank_telegram/30
Чуток не так!
Хто був в грейсі в березні, тому
грейс подовжили
до 30 квітня!
А хто виплачував відсотки (не грейсі), тому і продовжуєтся їх нарахування, но без штрафів.
Amethyst
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Додано: П'ят 04 бер, 2022 16:37
izibank написав:для нас це було непростим рішенням в нинішніх умовах, проте до кінця березня ми вимушені відмінити нарахування кешбеку за нашими картками цей крок є наслідком того що МПС Mastercard скасувала інтерчендж за операціями весь кешбек який у вас був накопичений ви можете спокійно вивести на ваші картки та розраховуватися ним. у випадку якщо ви в цьому місяці ще не вибрали кешбек, то для того щоб вивести кешбек вам потрібно обрати будь які категорії і ви зможете вивести всі накопичені кошти. сподіваємось на розуміння ми віримо в нашу армію та перемогу України! https://t.me/izibank_telegram/44
Howl
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Додано: Пон 07 бер, 2022 16:30
кешбек перестал начисляться
artemiustas
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Додано: Пон 07 бер, 2022 18:53
artemiustas написав:
кешбек перестал начисляться
Они об этом предупредили 4 марта
lara_08
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Додано: Пон 07 бер, 2022 22:25
Колеги, якщо тягнути з Платівки ТАСі - коміса не буде ніде ?
maxprofit
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Додано: Пон 07 бер, 2022 22:34
maxprofit написав:
Колеги, якщо тягнути з Платівки ТАСі - коміса не буде ніде ?
Не будет.
ВIВ
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Додано: Пон 07 бер, 2022 22:58
maxprofit написав:
Колеги, якщо тягнути з Платівки ТАСі - коміса не буде ніде ?
Будет
https://tascombank.ua/files/Dodatok_2._Taryfy_Plat_vka-0203.pdf
п 4.5
Вкладчик1234
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Додано: Вів 08 бер, 2022 07:45
Спрашивали конкретно про Изи, на него как и на Спорт комиса нет...
ВIВ
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Додано: Вів 08 бер, 2022 12:30
ВIВ написав:
Спрашивали конкретно про Изи, на него как и на Спорт комиса нет...
На ізі треба штовхати, а не тягнути.
klug
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Додано: Вів 08 бер, 2022 18:24
Штовхнув, все ок. Дякую !
maxprofit
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