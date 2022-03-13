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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 20:52

Re: izibank

izibank продовжує свою діяльність та максимально підтримує своїх клієнтів в цей час!
мобільний додаток дозволяє виконання всіх банківських операцій

ми зберігаємо можливість для розміщення депозитів

відкрити депозит можна в ₴, $, €

термін розміщення від 32 днів

мінімальна сума вкладу 100 ₴, 10 $, 10 €

максимальна ставка до:
9,75% в ₴
2,00% в $
2,00% в €


на період активних воєнних дій, починаючи з 10.03.2022, ми припиняємо нарахування %% на позитивний залишок власних коштів на поточному картковому рахунку.

відсоткова ставка по депозитним продуктам “ціль” та “zanachka” буде 4% на суму вкладу більше 100 грн

всі кошти, які були нараховані по %% на залишок по картці в період з 1 по 9 березня будуть виплачені як завжди у перший рабочий день квітня

Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну! Віримо в перемогу!
maxstar
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:17

Может, кто-нибудь знает..
Можно ли купить валюту на карту, чтобы расплачиваться валютной картой?
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 18:19

  Tanysha написав:Может, кто-нибудь знает..
Можно ли купить валюту на карту, чтобы расплачиваться валютной картой?

Нельзя. Сейчас НБУ запретил
Вкладчик1234
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  #<1 ... 149150151152
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