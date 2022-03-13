izibank продовжує свою діяльність та максимально підтримує своїх клієнтів в цей час!
мобільний додаток дозволяє виконання всіх банківських операцій
ми зберігаємо можливість для розміщення депозитів
відкрити депозит можна в ₴, $, €
термін розміщення від 32 днів
мінімальна сума вкладу 100 ₴, 10 $, 10 €
максимальна ставка до:
9,75% в ₴
2,00% в $
2,00% в €
на період активних воєнних дій, починаючи з 10.03.2022, ми припиняємо нарахування %% на позитивний залишок власних коштів на поточному картковому рахунку.
відсоткова ставка по депозитним продуктам “ціль” та “zanachka” буде 4% на суму вкладу більше 100 грн
всі кошти, які були нараховані по %% на залишок по картці в період з 1 по 9 березня будуть виплачені як завжди у перший рабочий день квітня
Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну! Віримо в перемогу!