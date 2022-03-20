|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
|
|
|
Додано: Чет 10 бер, 2022 20:52
izibank продовжує свою діяльність та максимально підтримує своїх клієнтів в цей час!
мобільний додаток дозволяє виконання всіх банківських операцій
ми зберігаємо можливість для розміщення депозитів
відкрити депозит можна в ₴, $, €
термін розміщення від 32 днів
мінімальна сума вкладу 100 ₴, 10 $, 10 €
максимальна ставка до:
9,75% в ₴
2,00% в $
2,00% в €
на період активних воєнних дій, починаючи з 10.03.2022, ми припиняємо нарахування %% на позитивний залишок власних коштів на поточному картковому рахунку.
відсоткова ставка по депозитним продуктам “ціль” та “zanachka” буде 4% на суму вкладу більше 100 грн
всі кошти, які були нараховані по %% на залишок по картці в період з 1 по 9 березня будуть виплачені як завжди у перший рабочий день квітня
Віримо в ЗСУ! Віримо в Україну! Віримо в перемогу!
-
maxstar
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 11.07.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:17
Может, кто-нибудь знает..
Можно ли купить валюту на карту, чтобы расплачиваться валютной картой?
-
Tanysha
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 02.11.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 бер, 2022 18:19
Tanysha написав:
Может, кто-нибудь знает..
Можно ли купить валюту на карту, чтобы расплачиваться валютной картой?
Нельзя. Сейчас НБУ запретил
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16092
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9305 раз.
- Подякували: 4460 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:49
зверніть увагу
з 20.03.2022 в izibank 10 переказів на картку інших банків безкоштовно, а кожен наступний буде тарифікуватися - 0,5% від суми переказу, але мінімум 5₴.
перекази в межах таскомбанку залишаються безкоштовнимиhttps://t.me/izibank_telegram/59
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16092
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9305 раз.
- Подякували: 4460 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 20 бер, 2022 18:54
Вкладчик1234 написав:
зверніть увагу
з 20.03.2022 в izibank 10 переказів на картку інших банків безкоштовно, а кожен наступний буде тарифікуватися - 0,5% від суми переказу, але мінімум 5₴.
перекази в межах таскомбанку залишаються безкоштовнимиhttps://t.me/izibank_telegram/59
Как понять - 10 переводов это про толкание своим приложением или и про тягание чужими тоже?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 бер, 2022 19:02
WallNutPen, я предполагаю, что толкать 10 раз. Посмотрим, что в тарифах будет
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 16092
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9305 раз.
- Подякували: 4460 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 20 бер, 2022 21:22
Вкладчик1234 написав:
з 20.03.2022
30 днів пролетіли як мить...
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6750
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 916 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 бер, 2022 10:03
Вкладчик1234 написав:
перекази в межах таскомбанку безкоштовно
Можно как-то с Тасиной Б5 вывести на Изю без комсы?
-
slktym007
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 13.02.20
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:22
Уже пришло 6500! izibank приятно меня удивил!
-
Tanysha
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 02.11.20
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|