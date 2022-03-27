Банк допомагає ботам заробити на хліб навіть у ці важкі часи - рескепт!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 15:20
Додано: Нед 27 бер, 2022 16:13
Re: izibank
У Ізі найгірший курс обміну долара на гривню! Чому так? Не мав би бути зафіксований курс від НБУ 29,25?
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