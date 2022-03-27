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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 15:20

  unlock написав:
  Tanysha написав:Уже пришло 6500! izibank приятно меня удивил!

До чого тут банк в процесі допомоги?

Банк допомагає ботам заробити на хліб навіть у ці важкі часи - рескепт!
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:13

Re: izibank

У Ізі найгірший курс обміну долара на гривню! Чому так? Не мав би бути зафіксований курс від НБУ 29,25?
_PORT_UA
 
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  #<1 ... 150151152153
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