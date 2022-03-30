_PORT_UA написав:Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?
з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам: - скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж - не фіксуємо прострочену заборгованість - не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість
Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.
Порт написав:Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.
Такие банки нужно наказывать закрытием карты, как по мне.