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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 бер, 2022 16:13
Re: izibank
У Ізі найгірший курс обміну долара на гривню! Чому так? Не мав би бути зафіксований курс від НБУ 29,25?
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:02
Ха, седня увидел в апликухе, шо банка таки требует погасить грейс до 31.03.22
Хотя еще неделю назад светила там 30.04.22!
Чуть не подосрала отака паскуда
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:20
Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:26
Додано: Сер 30 бер, 2022 12:11
Re: izibank
зміна в тарифах зверніть увагу , з 30.03.2022 B izibank 10 переказів на картку інших банків безкоштовно , а кожен наступний буде тарифікуватися - 1,5 % від суми переказу але мінімум 5ғ хочемо ще також зауважити про те , що перекази в межах таскомбанку безкоштовні .
Додано: Сер 30 бер, 2022 13:02
Я писав 28.03.22 в підтримку і уточнював, сказали, що грейс до 29 квітня, а сьогодні підлий сюрприз. Банк іде за кораблем на полку
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