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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 16:13

Re: izibank

У Ізі найгірший курс обміну долара на гривню! Чому так? Не мав би бути зафіксований курс від НБУ 29,25?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:02

  Amethyst написав:
  klug написав:
  _PORT_UA написав:Ну, что , нет информации о продлении льготного периода?

з 1 по 31 березня будуть діяти наступні умови по кредитним карткам:
- скасовуємо обов'язковий мінімальний платіж
- не фіксуємо прострочену заборгованість
- не нараховуємо штрафів та підвищених відсотків за непогашену заборгованість

звичайні %% по кредитній картці будуть нараховані

https://t.me/izibank_telegram/30

Чуток не так!
Хто був в грейсі в березні, тому грейс подовжили до 30 квітня!
А хто виплачував відсотки (не грейсі), тому і продовжуєтся їх нарахування, но без штрафів.

Ха, седня увидел в апликухе, шо банка таки требует погасить грейс до 31.03.22
Хотя еще неделю назад светила там 30.04.22!
Чуть не подосрала отака паскуда :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:20

Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:26

  Порт написав:Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.

Такие банки нужно наказывать закрытием карты, как по мне.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:02

Похоже тигипко решил постепенно собирать свои манатки и валить.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:11

Re: izibank

зміна в тарифах зверніть увагу , з 30.03.2022 B izibank 10 переказів на картку інших банків безкоштовно , а кожен наступний буде тарифікуватися - 1,5 % від суми переказу але мінімум 5ғ хочемо ще також зауважити про те , що перекази в межах таскомбанку безкоштовні .
maxstar
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:02

  Порт написав:Действительно паскуды. В последний момент изменили срок погашения в расчёте на то, что не заметят и попадут на просрочку. С учётом того, что процентные ставки одни из самых низких, идут за русским военным кораблём.
Я писав 28.03.22 в підтримку і уточнював, сказали, що грейс до 29 квітня, а сьогодні підлий сюрприз. Банк іде за кораблем на полку :evil:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:52

Ганьба банку! Ліміт 0. Рекомендують користуватися власними коштами.
Я і без вашої картки це можу :evil:
cinon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:54

  cinon написав:Ганьба банку! Ліміт 0. Рекомендують користуватися власними коштами.
Я і без вашої картки це можу :evil:

а мне 20К оставили
вот думаю шо с ним делать без КБ (
Amethyst
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