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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 кві, 2022 16:36
фууу, фулиган, без выдержки и такта (с)моя бабушка
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Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:19
Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
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Tanysha
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:54
Tanysha написав:
Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
ну у меня тут лимит в 20К и нннне трогали
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Amethyst
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- Повідомлень: 2111
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 372 раз.
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- Профіль
-
1
1
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