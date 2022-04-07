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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 16:36

фууу, фулиган, без выдержки и такта (с)моя бабушка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:19

Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
Tanysha
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.11.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:54

  Tanysha написав:Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?

ну у меня тут лимит в 20К и нннне трогали
Amethyst
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Повідомлень: 2111
З нами з: 05.05.21
Подякував: 127 раз.
Подякували: 372 раз.
 
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  #<1 ... 151152153154
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