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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 кві, 2022 16:36
фууу, фулиган, без выдержки и такта (с)моя бабушка
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Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:19
Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
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Tanysha
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Додано: Чет 07 кві, 2022 15:54
Tanysha написав:
Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
ну у меня тут лимит в 20К и нннне трогали
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:44
В мене порізали майже в 5 разів і лишилося трохи більше 10к, але з відміною кешбеку поки що не використовую і це
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nickvp
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Додано: Нед 17 кві, 2022 08:04
В Ізі найгірший курс прийому доларів серед усіх банків. Це нормально? Чи можна кудись на це поскаржитися? НБУ наче зафіксував курс 29,25.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 17 кві, 2022 09:59
_PORT_UA написав:
В Ізі найгірший курс прийому доларів серед усіх банків. Це нормально? Чи можна кудись на це поскаржитися? НБУ наче зафіксував курс 29,25.
29,25 +/- 10% на сейчас вроде как.
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ol_zy
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Додано: Нед 17 кві, 2022 11:44
ol_zy ,навіть якщо і так, то має бути 28,95, а не 28,75 як зараз.
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_PORT_UA
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Додано: Нед 17 кві, 2022 13:24
_PORT_UA написав:ol_zy
,навіть якщо і так, то має бути 28,95, а не 28,75 як зараз.
29,25*0,9 - 26,32...
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ol_zy
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