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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 16:36

фууу, фулиган, без выдержки и такта (с)моя бабушка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:19

Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?
Tanysha
 
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:54

  Tanysha написав:Форумчане, кто в курсе - в izibank обновили кредитование?

ну у меня тут лимит в 20К и нннне трогали
Amethyst
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Повідомлень: 2137
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:44

Re: izibank

В мене порізали майже в 5 разів і лишилося трохи більше 10к, але з відміною кешбеку поки що не використовую і це
nickvp
 
Повідомлень: 395
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 08:04

Re: izibank

В Ізі найгірший курс прийому доларів серед усіх банків. Це нормально? Чи можна кудись на це поскаржитися? НБУ наче зафіксував курс 29,25.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 09:59

  _PORT_UA написав:В Ізі найгірший курс прийому доларів серед усіх банків. Це нормально? Чи можна кудись на це поскаржитися? НБУ наче зафіксував курс 29,25.

29,25 +/- 10% на сейчас вроде как.
ol_zy
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Повідомлень: 7278
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 11:44

ol_zy ,навіть якщо і так, то має бути 28,95, а не 28,75 як зараз.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 920
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Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 13:24

  _PORT_UA написав:ol_zy ,навіть якщо і так, то має бути 28,95, а не 28,75 як зараз.

29,25*0,9 - 26,32...
ol_zy
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Повідомлень: 7278
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Подякував: 440 раз.
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  #<1 ... 151152153154
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