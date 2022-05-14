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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 11:14
Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?
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1finanсier
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Додано: Чет 21 кві, 2022 11:33
1finanсier написав:
Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?
так, але є обмеження, з Ізі вихід по СЕП: без комісу не більше 9999 за раз. Якщо більше – 0.5%.
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Lost
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Додано: Чет 21 кві, 2022 12:00
Lost написав: 1finanсier написав:
Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?
так, але є обмеження, з Ізі вихід по СЕП: без комісу не більше 9999 за раз. Якщо більше – 0.5%.
Дякую
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1finanсier
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Додано: Пон 02 тра, 2022 13:57
Всегда пользовалась кредитным лимитом от Изибанка, просрочек никогда небыло, всегда все погашала вовремя. Сейчас в такое сложное время очень рассчитывала на кредитный лимит и было очень не приятно, когда у меня на карте его снизили до 3000 грн!!! и это клиенту без единой просрочки! очень разочаровал банк.
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gal4onokpavlova
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Додано: Пон 02 тра, 2022 22:03
gal4onokpavlova
Тут и не только тут всем снизили.
Не расстраивайтесь.
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ВIВ
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:07
господа вопрос по тарифам ...
1) первые 10 операций перевода с карты на карту бесплатно - это суммарно и родная толкалка и чужая тянулка?
2) этот лимит на ИНН или на карту (у меня две карты в гривне)
3) максимальная сумма 1 операции 29999 и тянулкой и толкалкой?
спасибо
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:17
Цікавить, чи можу зняти готівку у банкомах за кордоном?
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iaiasiasi
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Додано: Суб 14 тра, 2022 10:39
Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%
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Порт
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:09
Порт написав:
Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%
City24 поповнюйте, без комісії.
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jay2004
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Додано: Суб 14 тра, 2022 11:29
jay2004 написав: Порт написав:
Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%
City24 поповнюйте, без комісії.
Знаю.
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Порт
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