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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:14

Re: izibank

Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 11:33

  1finanсier написав:Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?


так, але є обмеження, з Ізі вихід по СЕП: без комісу не більше 9999 за раз. Якщо більше – 0.5%.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 12:00

  Lost написав:
  1finanсier написав:Підкажіть будь ласка - а сеп в ізі - без коміса? І які ліміти?


так, але є обмеження, з Ізі вихід по СЕП: без комісу не більше 9999 за раз. Якщо більше – 0.5%.

Дякую
1finanсier
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Повідомлень: 448
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 13:57

Безосновательно снизили кредитный лимит

Всегда пользовалась кредитным лимитом от Изибанка, просрочек никогда небыло, всегда все погашала вовремя. Сейчас в такое сложное время очень рассчитывала на кредитный лимит и было очень не приятно, когда у меня на карте его снизили до 3000 грн!!! и это клиенту без единой просрочки! очень разочаровал банк.
gal4onokpavlova
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 22:03

gal4onokpavlova
Тут и не только тут всем снизили.
Не расстраивайтесь.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:07

господа вопрос по тарифам ...

1) первые 10 операций перевода с карты на карту бесплатно - это суммарно и родная толкалка и чужая тянулка?

2) этот лимит на ИНН или на карту (у меня две карты в гривне)

3) максимальная сумма 1 операции 29999 и тянулкой и толкалкой?

спасибо
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 тра, 2022 16:17

Цікавить, чи можу зняти готівку у банкомах за кордоном?
iaiasiasi
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:39

Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:09

  Порт написав:Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%


City24 поповнюйте, без комісії.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:29

  jay2004 написав:
  Порт написав:Пополнение карты в Ibox уже с комиссией 0,8%


City24 поповнюйте, без комісії.

Знаю.
Порт
 
Повідомлень: 891
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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