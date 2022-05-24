RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
23%
3
2- Погане. Некомпетентне.
8%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
8%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 09:25

Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
dagnugofyi
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.05.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:31

  dagnugofyi написав:Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?

Малоймовірно, але пробуйте.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1047
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01

  lloydbanksua написав:
  dagnugofyi написав:Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?

Малоймовірно, але пробуйте.

І звісно треба вказувати не реєстрацію, а фактичне проживання.
Bosstone
 
Повідомлень: 2092
З нами з: 21.04.10
Подякував: 751 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 153154155156
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1553)
24.05.2022 14:01
ФОП (84)
24.05.2022 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.