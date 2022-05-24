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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 тра, 2022 09:25
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
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dagnugofyi
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:31
dagnugofyi написав:
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
Малоймовірно, але пробуйте.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 24 тра, 2022 13:01
lloydbanksua написав: dagnugofyi написав:
Чи можу я зараз оформити кредитний ліміт, реєстрація Донецька обл?
Малоймовірно, але пробуйте.
І звісно треба вказувати не реєстрацію, а фактичне проживання.
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Bosstone
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